Мосгаз: Газовое оборудование не может быть причиной взрыва на северо-востоке Москвы

В Мосгазе заявили, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве. После проверки выяснилось, что приборы не повреждены и не разрушены, находятся на своих местах.
— Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента, — говорится в сообщении пресс-службы. — Газовое оборудование исправно, система вытяжки и вентиляции также исправна. Всё это говорит о том, что причиной произошедшего не может быть бытовой газ.
Технический осмотр в этом доме проходил в декабре 2019 года, тогда никаких неисправностей не выявили.
Напомним, в результате взрыва в пятиэтажке огонь охватил четыре квартиры. В результате никто не погиб, спасли семь человек, троим из них понадобилась помощь врачей. Сейчас пожар уже потушен, площадь возгорания составила 150 кв. метров. Лайф поговорил с мужчиной, который выводил людей из горящего дома, а также снял место ЧП с высоты птичьего полёта.
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