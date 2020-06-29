Мосгаз: Газовое оборудование не может быть причиной взрыва на северо-востоке Москвы

В Мосгазе заявили, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва в доме на улице Проходчиков в Москве. После проверки выяснилось, что приборы не повреждены и не разрушены, находятся на своих местах.

— Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента, — говорится в сообщении пресс-службы. — Газовое оборудование исправно, система вытяжки и вентиляции также исправна. Всё это говорит о том, что причиной произошедшего не может быть бытовой газ.

Технический осмотр в этом доме проходил в декабре 2019 года, тогда никаких неисправностей не выявили.