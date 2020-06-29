Мишустин сообщил о росте безработицы с начала апреля в 3,5 раза

С начала апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза. Об этом сегодня во время совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, — цитирует главу правительства ТАСС.

При этом, по словам Мишустина, в стране удалось избежать резкого скачка безработицы. Это стало возможным во многом благодаря тем мерам, которые были приняты правительством для поддержки населения в период нерабочих дней. Премьер-министр также добавил, что борьба с безработицей на сегодняшний день является первоочередной задачей правительства и в рамках этого в ближайшее время будут приняты новые меры, которые поспособствуют выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда.