Мишустин сообщил о росте безработицы с начала апреля в 3,5 раза

С начала апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза. Об этом сегодня во время совещания сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, — цитирует главу правительства ТАСС.
При этом, по словам Мишустина, в стране удалось избежать резкого скачка безработицы. Это стало возможным во многом благодаря тем мерам, которые были приняты правительством для поддержки населения в период нерабочих дней. Премьер-министр также добавил, что борьба с безработицей на сегодняшний день является первоочередной задачей правительства и в рамках этого в ближайшее время будут приняты новые меры, которые поспособствуют выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о полном восстановлении рынка труда.
Ранее в ходе своего обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин назвал безработицу самой острой проблемой на сегодняшний день во всём мире, которая также коснулась и России. Он добавил, что эти проблемы будут учитываться при формировании стратегических планов государства.
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