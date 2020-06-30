Чеснок и сушёная ромашка. Москвичам дали рекомендации по защите от комаров

Чеснок, сушёная ромашка или мята разрушают нервную систему комаров. А значит, их можно использовать, чтобы на некоторое время избавиться от назойливых насекомых, сообщили специалисты ГПБУ Мосприроды. Также надёжную защиту могут обеспечить эфирные масла.

— Всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу, могут обеспечить вас надёжной защитой. Запах сушёной ромашки или мяты разрушает нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища; а всего несколько измельчённых долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят вас от комаров как минимум на 10 часов, — передаёт агентство городских новостей "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Специалисты отметили, что сейчас в столичном регионе как раз стоит благоприятная для активного размножения комаров погода — тёплая и влажная. Но жителям Москвы и Подмосковья не стоит бояться заражения опасными болезнями из-за комаров, хотя эти насекомые и являются переносчиками различных недугов. Острожными в любом случае нужно быть аллергикам.

Специалисты также напомнили, что, несмотря на вред, который они наносят человеку, комары играют важную роль в экосистеме. В пищевой цепи они являются пищей для многих животных, птиц и рептилий. Также эти насекомые даже опыляют некоторые растения.