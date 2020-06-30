Памфилова: Явка на голосование по поправкам превысила 45%

Явка на всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, включая дистанционное голосование, на утро 30 июня составила 45,7%. Согласно данным Центризбиркома, свой голос уже отдали 49 649 010 россиян.

— В том числе электронным дистанционным способом в городе Москве и Нижегородской области проголосовало 1 миллион 62 тысячи граждан, что составляет 89% от числа заявившихся на дистанционное электронное голосование, — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Максимальную явку зафиксировали в Чеченской Республике, Республике Тыва, Брянской, Кемеровской и Тамбовской областях. Меньше всего граждан проголосовало пока в Хабаровском крае и Иркутской области.

По мнению Памфиловой, оправдались все ожидания и прогнозы от решения "развести голосование на семь дней, развести во времени и пространстве".