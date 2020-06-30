СМИ раскрыли методичку, по которой противники поправок к конституции строят свою критику

Противники поправок к конституции прибегают к платным публикациям у лидеров мнений. Причём такие граждане работают с аудиторией по особой методичке, сообщает "Независимая газета". Многие из тех тезисов, которые указаны в этой методичке, перекликаются с заявлениями противников поправок в соцсетях. Доходит до того, что одни и те же фразы используются совершенно разными людьми в Сети.

О методичке стало известно, когда телеведущий Оскар Кучера опубликовал скриншоты переписки, в которой ему аккуратно предлагают напрямую раскритиковать поправки к конституции по одному из тезисов. Артист размещать пост отказался.

Аргументы, которые предлагали использовать Кучере, почти дословно совпадают с названиями тематических разделов документа. То есть это те ключевые пункты, которые используются для воздействия на неопределившихся с позицией избирателей.

В методичке всех потенциальных избирателей разделили на шесть целевых групп: "лояльная либеральная аудитория", "молодёжь и активная часть общества", "пенсионеры", "критически мыслящая прогрессивная общественность", "малообеспеченная часть населения" и даже "прокремлёвская аудитория". Причём составители документа рекомендуют по-своему доносить информацию до каждой из этих групп людей.

— Варианты изменения конституции пишутся под президента, а не для граждан России. Внесение поправок задумано Путиным только для того, чтобы он смог оставаться у власти до гробовой доски, — говорится в одном из тезисов методички.

Интересно, что почти теми же формулировками воспользовались оппозиционеры Геннадий Гудков и Илья Яшин в своих соцсетях.

— Оставаться у власти до гробовой доски! Вот единственная цель этой конституции, поправок к ней! — писал в соцсетях Гудков.

— Путин меняет под себя конституцию, чтобы остаться у власти навсегда, — вторит ему на своих страницах в соцсетях Яшин.