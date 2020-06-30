Протоиерей Вячеслав Баскаков, которого накануне заметили в центре Москвы с модными аксессуарами премиум-класса, объяснил, зачем ему такие дорогие вещи и откуда он нашёл на них деньги.
— Я по образованию историк, ещё и герольдмейстер (специалист по гербам. — Прим. Лайфа), мне нравится образ людей начала XX века. Мне кажется, присутствие геральдических знаков на сумке Louis Vuitton вообще смотрится очень винтажно. Мне нравится такой образ, — рассказал Баскаков в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".
Священник добавил, что все эти вещи поднимают ему настроение, которое испортилось за период нерабочих дней, введённый в связи с пандемией коронавируса, а куплены они были в кредит.
Напомним, первыми на Вячеслава Баскакова обратили внимание пользователи интернет-ресурса Pikabu, которые в конце 2018 года опубликовали скриншоты из "Инстаграма" священника. На них были дорогие вещи от таких брендов, как Gucci и Louis Vuitton. В церкви заявили, что Баскаков не зарабатывает таких денег, и раскритиковали смотрителя церкви, а позже дисциплинарная комиссия Тверской епархии вынесла ему выговор.
Лента новостей
"Беспрецедентный опыт". Эксперты из Сербии и Белоруссии высоко оценили организацию общероссийского голосования
сегодня в 13:26
СМИ раскрыли методичку, по которой противники поправок к конституции строят свою критику
сегодня в 13:18
"Модный" священник объяснил, зачем ему люксовые аксессуары от Louis Vuitton
сегодня в 12:47