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"Модный" священник объяснил, зачем ему люксовые аксессуары от Louis Vuitton

Он также рассказал, на какие деньги купил дорогие вещи.

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Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Протоиерей Вячеслав Баскаков, которого накануне заметили в центре Москвы с модными аксессуарами премиум-класса, объяснил, зачем ему такие дорогие вещи и откуда он нашёл на них деньги.

Я по образованию историк, ещё и герольдмейстер (специалист по гербам. — Прим. Лайфа), мне нравится образ людей начала XX века. Мне кажется, присутствие геральдических знаков на сумке Louis Vuitton вообще смотрится очень винтажно. Мне нравится такой образ, — рассказал Баскаков в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".

Священник добавил, что все эти вещи поднимают ему настроение, которое испортилось за период нерабочих дней, введённый в связи с пандемией коронавируса, а куплены они были в кредит.

Напомним, первыми на Вячеслава Баскакова обратили внимание пользователи интернет-ресурса Pikabu, которые в конце 2018 года опубликовали скриншоты из "Инстаграма" священника. На них были дорогие вещи от таких брендов, как Gucci и Louis Vuitton. В церкви заявили, что Баскаков не зарабатывает таких денег, и раскритиковали смотрителя церкви, а позже дисциплинарная комиссия Тверской епархии вынесла ему выговор.

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