"Модный" священник объяснил, зачем ему люксовые аксессуары от Louis Vuitton

Фото Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Протоиерей Вячеслав Баскаков, которого накануне заметили в центре Москвы с модными аксессуарами премиум-класса, объяснил, зачем ему такие дорогие вещи и откуда он нашёл на них деньги.

— Я по образованию историк, ещё и герольдмейстер (специалист по гербам. — Прим. Лайфа), мне нравится образ людей начала XX века. Мне кажется, присутствие геральдических знаков на сумке Louis Vuitton вообще смотрится очень винтажно. Мне нравится такой образ, — рассказал Баскаков в интервью с радиостанцией "Говорит Москва".

Священник добавил, что все эти вещи поднимают ему настроение, которое испортилось за период нерабочих дней, введённый в связи с пандемией коронавируса, а куплены они были в кредит.