Погиб сам и покалечил семью полицейского. Сотрудник Шереметьево отлучился с работы и устроил страшное ДТП

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Сотрудник подведомственной организации аэропорта Шереметьево выехал на своей машине Kia Rio на встречную полосу и влетел в автомобиль полицейского. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы, виновник страшного ДТП погиб на месте, полицейский и его семья пострадали.

По словам источника, 44-летний Дмитрий работал комплектовщиком склада в ООО "НВ Техник" — компании, которая занимается техобслуживанием и ремонтом авиационной техники. В день трагедии он был на смене, но куда-то отлучился. Спустя несколько часов стало известно, что мужчина погиб в результате лобового столкновения на трассе недалеко от работы.

Погибший Дмитрий М. Фото © LIFE

В автомобиле, в который он въехал, был майор полиции вместе с женой и тремя детьми. Правоохранитель находился в отпуске. При ДТП он пострадал несильно, но его семья была экстренно госпитализирована. У супруги случился разрыв селезёнки, у двоих сыновей (8 и 12 лет) — различного рода ЗЧМТ и серьёзные ушибы. Больше всех пострадала трёхлетняя дочь полицейского. У ребёнка произошло субарахноидальное кровоизлияние и перелом лобной кости.