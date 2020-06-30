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Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Документ был одобрен на завершившейся сегодня 20-й сессии китайского парламента.

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Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал нашумевший закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, единогласно принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Синьхуа.

Документ был одобрен на завершившейся сегодня 20-й сессии китайского парламента. Его поддержали все 162 члена комитета. Законодательный орган также одобрил включение правового акта в приложение III основного закона Гонконга. Документ вступает в силу 30 июня.

Закон был разработан специально для Гонконга и предполагает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в автономии, а также любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне. Он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания за наиболее серьёзные нарушения. После анонсирования правового акта в автономии вспыхнули массовые беспорядки, которые продолжались, несмотря на пандемию коронавируса.

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