Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Документ был одобрен на завершившейся сегодня 20-й сессии китайского парламента. Его поддержали все 162 члена комитета. Законодательный орган также одобрил включение правового акта в приложение III основного закона Гонконга. Документ вступает в силу 30 июня.

Закон был разработан специально для Гонконга и предполагает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в автономии, а также любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне. Он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания за наиболее серьёзные нарушения. После анонсирования правового акта в автономии вспыхнули массовые беспорядки, которые продолжались, несмотря на пандемию коронавируса.