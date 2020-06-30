Путин и Лукашенко посадили памятные ели у мемориала советскому солдату подо Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по окончании торжественной части церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области приняли участие в акции "Сад памяти". Лидеры двух стран высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.

"Сад памяти" — это совместный проект всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы, которые предложили увековечить память каждого погибшего в Великой Отечественной войне живым деревом. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев по всей стране.

А перед церемонией открытия памятника президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и в очередной раз подчеркнул, что голосование по поправкам к конституции ещё идёт, и поблагодарил всех, кто уже принял в нём участие. Глава государства отметил, что изменения в основной закон вступят в силу только в том случае, если россияне их поддержат.