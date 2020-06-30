Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату подо Ржевом

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату у деревни Хорошево подо Ржевом.

— Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом. Всем, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы, — отметил президент России.

Путин упомянул, что ещё не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не было принято много говорить. Слишком страшно было вспоминать "ржевскую мясорубку", добавил он. В этой битве погибло и пропало без вести более 1,3 миллиона человек.

— Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза. Ржевский мемориал — ещё один символ преклонения перед подвигом солдата-победителя, солдата-освободителя, солдата, который спас весь мир и Европу, — добавил Путин.

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала. Он отметил, что долг народа — чтить и помнить каждого героя.

Напомним, монумент был готов ещё в апреле этого года. Его возвели за счёт народных пожертвований. Торжественное открытие комплекса должно было состояться на 75-летие Победы 9 Мая, но из-за пандемии мероприятие отложили. В центре мемориала на десятиметровом кургане возвышается 25-метровая фигура советского воина. Согласно задумке, так создаётся иллюзия, что 80-тонный бронзовый солдат парит в воздухе.