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"Ключевая роль". Историк объяснил значение Ржевской битвы для Великой Отечественной войны

Во вторник под Ржевом будет открыт мемориальный комплекс советскому солдату.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ржевская битва сыграла ключевую роль в Великой Отечественной войне и позволила произвести коренной перелом на советско-германском фронте. Об этом заявил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной её задачей было уничтожить основные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. События разворачивались не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях, — цитирует историка РИА "Новости".

Он уточнил, что битва состояла из нескольких операций, а официального термина "Ржевская битва" не существует, так как эти операции были разными.

Сам же город Ржев немецкие войска оккупировали 24 октября 1941 года. Освободительные атаки продолжались с января 1942 по март 1943 года. Время сыграло на руку фашистам, которые отстроили оборонительные узлы в каждом населённом пункте. Но в то же время они не могли позволить себе перебросить резервы под Сталинград и не смогли завершить блокаду Ленинграда.

Однако, как уточнил эксперт, и советские войска вывести с этой территории было нельзя из-за близости Москвы, до которой оставалось 250 километров.

Никифоров назвал сражение подо Ржевом битвой на истощение и добавил, что немцы часто сравнивают её с Верденской мясорубкой Первой мировой, в которой немецкая армия была измождена.

Посчитать количество жертв с той и другой стороны невозможно из-за неопределённых временных рамок сражения, отметил историк, однако они катастрофические.

Часто суммируют общие потери всех четырёх операций, а также часть потерь битвы за Москву — получаются цифры, которые превосходят потери в самых упорных и крупных сражениях Великой Отечественной войны. Наиболее близкие к реальности цифры потерь ранеными, пропавшими без вести и погибшими составляют более миллиона человек. Безвозвратные потери — порядка 400 тысяч, — добавил эксперт.

Никифоров заключил, что Ржевская битва должна встать в один ряд со Сталинградской и Курской.

30 июня у деревни Хорошево подо Ржевом будет открыт мемориальный комплекс советскому солдату. В торжественном мероприятии примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мемориал станет самым крупным подобным монументом, возведённым в современной России. В центре комплекса на десятиметровом кургане будет возвышаться 25-метровая фигура советского воина. Согласно задумке создаётся иллюзия, будто 80-тонный бронзовый солдат парит в воздухе.

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