Жена подозреваемого в насилии над дочерью в Татарстане оправдала действия супруга

Супруга жителя Татарстана Сергея Кукушкина, подозреваемого в насилии над собственной дочерью, заявила, что мужчина травмировал девочку случайно.
- Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам, - приводит слова жены RT.
По словам женщины, медэкспертиза показала наличие поверхностных травм, а не проникновение.
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Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в частном доме в городе Бугульма. Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха и травмы, говорившие о насилии. Следователи возбудили уголовное дело. Бугульминский районный суд вынес оправдательный приговор мужчине. Сначала он говорил, что травмировал дочь, пытаясь поменять подгузник, однако позднее сознался, что после ссоры с женой "просто психанул" и сорвался на малышке.