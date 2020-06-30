Жена подозреваемого в насилии над дочерью в Татарстане оправдала действия супруга

- Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, поскольку прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам , - приводит слова жены RT .

Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в частном доме в городе Бугульма. Врачи обнаружили у девочки кровотечение в области паха и травмы, говорившие о насилии. Следователи возбудили уголовное дело. Бугульминский районный суд вынес оправдательный приговор мужчине. Сначала он говорил, что травмировал дочь, пытаясь поменять подгузник, однако позднее сознался, что после ссоры с женой "просто психанул" и сорвался на малышке.