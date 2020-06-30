Учёные назвали неэффективные против коронавируса препараты

Учёные считают, что препараты лопинавир и ритонавир, которые применяются для терапии ВИЧ и были рекомендованы для пациентов с CoViD-19, неэффективны. Соответствующее заявление сделали руководители британского клинического исследования RECOVERY.
В марте 2020 года специалисты начали проверку ряда потенциальных методов лечения инфекции, в опытную группу вошли 17600 пациентов в 176 больницах Великобритании. Однако испытания не проводились на больных, подключенных к ИВЛ, из-за сложности применения лекарства на них.
Клинические исследования показали, что комбинация лопинавир-ритонавир не дала положительного результата в лечении заболевших коронавирусом. Также, по мнению учёных, нет доказательств того, что препараты уменьшают риск ухудшения состояния.
Во многих странах, отмечают в RECOVERY, здравоохранение рекомендует именно комбинацию от ВИЧ для терапии пациентов, поэтому по результатам исследования будут даны рекомендации по пересмотру схемы применения препаратов.
Напомним, идея лечить коронавирус лекарствами от ВИЧ и Эболы, в том числе комбинацией лопинавира и ритонавира была озвучена ВОЗ ещё в феврале. В апреле Минздрав РФ включил их в список средств от CoViD-19.