"Вижу прекрасную динамику". Посол Белоруссии спрогнозировал сроки открытия границ с Россией

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что граница между странами, закрытая Россией в марте из-за распространения коронавирусной инфекции, может открыться в конце июля — начале августа.

— Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику. По России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Белоруссии такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — передаёт слова дипломата БелТА.

Семашко отметил, что недавно российская сторона ввела некоторые послабления, в частности, разрешила пересечение границы для вахтовиков. Кроме того, для грузового транспорта подобные запреты вообще не вводились.

Посол добавил, что дипмиссия до сих пор вынуждена переправлять на родину граждан Белоруссии, которые прибывают вывозными рейсами в московские аэропорты. Для этого посольство использует собственные автомобили, в частности, сейчас оказывается помощь в транспортировке домой восьми белорусам.