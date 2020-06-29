"Не можем запретить". Лавров — о возможности поездок за границу через Белоруссию

Российские власти не могут запретить своим гражданам вылетать в зарубежные страны через Белоруссию. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на вопрос, знает ли он о схеме вылета россиян через соседнюю страну. Интервью опубликовано на сайте RT.
— Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, что осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии этих решений, — подчеркнул глава МИД.
Глава ведомства добавил, что сам впервые за три месяца пандемии побывал в Белоруссии и Сербии.
Напомним, ранее Лавров сообщил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. В частности, страны ЕС, по его словам, на данном этапе не собираются разрешать въезд из РФ и ряда других государств.