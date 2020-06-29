"Пришли и всё разломали". Медведи устроили битву на границе между Россией и Китаем — видео

В Еврейской автономной области у российско-китайской границы подрались два медведя. Как предполагают специалисты, один из них пришёл со стороны КНР, другой — России. Во время схватки косолапые сломали ограждение из столбов и проволоки, а также повредили фотоловушку на тропе тигров. Хищники свободно передвигаются из России в Китай и обратно, ведь для них госграниц не существует.

— Из очередной поездки из Еврейской автономной области (дом сразу для нескольких реинтродуцированных полосатых хищников) коллеги привезли вот такие кадры. Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и всё сразу разломали! — отмечается в сообщении.

Кадры поединка опубликовал в Сети центр "Амурский тигр". На видео два медведя с разных сторон подходят к забору с колючей проволокой. Одному из них удаётся заползти между натянутыми рядами проволоки и напасть на сородича. Далее начинается схватка. Как показывает датировка, всё произошло 11 мая.

Из-за поломанной фотоловушки специалисты получили меньше видеоматериалов о передвижении тигров, чем планировали.