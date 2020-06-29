Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, в ходе которого были затронуты вопросы внешней и внутренней политики.

— Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве, — сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.