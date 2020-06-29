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Опубликовано 29 июня 2020, 11:12
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Умер конструктор двигателя для ракеты, отправившей в космос Гагарина

Анатолий Дарон. Фото © НПО "Энергомаш"

Анатолий Дарон. Фото © НПО "Энергомаш"

Советскому учёному было 94 года, он жил в Соединённых Штатах вместе со своей семьёй с 1998 года.

В США умер учёный и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Печальное известие сообщило НПО "Энергомаш", на котором он проработал более 40 лет — с 1948 по 1998 год.

24 июня ушёл из жизни выдающийся учёный, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон, — говорится в сообщении.

Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Советскому учёному было 94 года, он жил в Соединённых Штатах вместе со своей семьёй с 1998 года. Пресс-служба предприятия уточнила, что Анатолий Давидович скончался в результате обострения сердечно-почечной недостаточности, которой он болел на протяжении долгих лет.

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Алёна Темирчиева
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