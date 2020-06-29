Умер конструктор двигателя для ракеты, отправившей в космос Гагарина

Советскому учёному было 94 года, он жил в Соединённых Штатах вместе со своей семьёй с 1998 года.

В США умер учёный и конструктор Анатолий Дарон, разработавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого космонавта Юрия Гагарина. Печальное известие сообщило НПО "Энергомаш", на котором он проработал более 40 лет — с 1948 по 1998 год.

— 24 июня ушёл из жизни выдающийся учёный, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон, — говорится в сообщении.