Парень снял, как в Подмосковье за ним гонится голодный медведь, но концовка оказалась невероятно милой

За несколько дней ролик, снятый в окрестностях Сергиевого Посада, Московская область, набрал больше трёх миллионов просмотров. Популярность поста объяснить несложно. Всё, что так любит Интернет: экшен и животные — верный способ стать популярным. На видео, кажется, разъярённый медведь гонится за убегающим от него автором, а голос за кадром кричит "Дай ему что-нибудь!". Стоило зверя угостить мороженым, как из хищника он превратился в домашнего мишку, с охотой уплетающего десерт.

Видео © TikTok / bulldog.man

Конечно, действия на видео безопасными не назовёшь, но автор точно знал, что делает. На самом деле медведь по кличке Том не дикий, а ручной и точно знает, что на людей нападать нельзя. В своём инстаграм-аккаунте Сергей успокоил всех интересующихся — с мишкой всё в порядке.

По поводу самого медведя: родились двое мишек в передвижном зоопарке, и одного из них сгрызла медведица, второго в целях спасения отдали на содержание @tom.bear.tom, иначе медвежонок не выжил бы в диких условиях. Ему сейчас 1,5 года, он отлично содержится, его любят и заботятся о нём🐻🖤 Сергей Карсанов

Кадры из видео © TikTok / bulldog.man

Конечно, стоило видео попасть в Интернет, как у мишки появились собственные фанаты. А в комментариях пользователи принялись шутить, мол, что подумают жители других стран, когда увидят этот ролик. Ведь все и так думают, что в России медведи пешком ходят.

На Западе бытует мнение, что Россия — это страна, где медведи на улицах на балалайке играют! На деле мороженку вон отжимают!!! Сергей Лазарев

😂😂😂😂 только американцам это не показывайте Джеймс Бонд