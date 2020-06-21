НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Девушка купила яйца в супермаркете, сотворив чудо — из них вылупились трое очаровательных утят

Говорят, маленькое дело лучше большого безделья. Поэтому британка Чарли Лилло решила провести свободное время на изоляции с пользой. В супермаркете она купила полдюжины гусиных яиц, и вот через пару месяцев она уже воспитывает троих утят.

31

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Три желтопёрых малыша с кличками Бип, Пип и Мип обязаны жизнью своей человеческой маме и её безделью. В начале карантина Чарли смотрела видео, в котором блогер вырастил перепёлку из покупного яйца. Тогда в ней загорелась идея тоже кого-нибудь взрастить. Тем более опыт в уходе за птицами у девушки уже был — не первый год её семья держит кур.

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Когда я была в местном супермаркете, я увидела утиные яйца и подумала, что они, должно быть, тоже подойдут. Я так ждала, когда они вылупятся, но всегда держала в голове, что это лишь яйца из магазина

Чарли Лилло

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Каково было удивление Чарли, когда она поняла, что жизнь зародилась сразу в трёх яйцах — 50% от общего числа! Но Чарли просто ждала и поворачивала яйца в инкубаторе три раза в день. Первым вылупился Бип, затем Пип, самым последним — Мип. Малыши появились на свет в конце июня.

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Теперь дома у Чарли самая настоящая ферма. Утята резвятся в мини-прудике, а иногда даже играют вместе с местным кроликом, который тоже появился у Лилло совсем недавно, пишет Bored Panda.

Выбор редакции

Loading...