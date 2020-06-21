Девушка купила яйца в супермаркете, сотворив чудо — из них вылупились трое очаровательных утят

Три желтопёрых малыша с кличками Бип, Пип и Мип обязаны жизнью своей человеческой маме и её безделью. В начале карантина Чарли смотрела видео, в котором блогер вырастил перепёлку из покупного яйца. Тогда в ней загорелась идея тоже кого-нибудь взрастить. Тем более опыт в уходе за птицами у девушки уже был — не первый год её семья держит кур.

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Когда я была в местном супермаркете, я увидела утиные яйца и подумала, что они, должно быть, тоже подойдут. Я так ждала, когда они вылупятся, но всегда держала в голове, что это лишь яйца из магазина Чарли Лилло

Фото © Instagram / beeppeepmeep

Каково было удивление Чарли, когда она поняла, что жизнь зародилась сразу в трёх яйцах — 50% от общего числа! Но Чарли просто ждала и поворачивала яйца в инкубаторе три раза в день. Первым вылупился Бип, затем Пип, самым последним — Мип. Малыши появились на свет в конце июня.

Фото © Instagram / beeppeepmeep