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Лавров ответил на вопрос, когда откроются границы

По словам главы МИД, сейчас Россия оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения.

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Сергей Лавров. Фото © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не знает, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. В частности, страны ЕС, по его словам, на данном этапе не собираются разрешать въезд из РФ и ряда других государств.

Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется, — сказал глава МИД в интервью телеканалу RT.

Лавров уточнил, что сейчас Россия оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения.

Ранее стало известно, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство план поэтапного восстановления международного сообщения.

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