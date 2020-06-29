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Кинотеатры в России откроются 15 июля

Эту дату на прошлой неделе называли и в Минкульте.

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Фото © Pixabay

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров в России. Как и планировалось, это произойдёт 15 июля. Эту дату на прошлой неделе называла и министр культуры Ольга Любимова.

Ещё одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры, — заявил Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. — Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъёма, возрождения.

Вице-премьер отметил энтузиазм, с которым возвращаются к работе представители сферы туризма, спорта и культуры.

Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни, — добавил он.

Ранее сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось в три раза. Инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 782 человек, а 28 мая было зафиксировано 2332 случая.

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