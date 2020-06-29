Кинотеатры в России откроются 15 июля

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров в России. Как и планировалось, это произойдёт 15 июля. Эту дату на прошлой неделе называла и министр культуры Ольга Любимова.

— Ещё одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры, — заявил Чернышенко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. — Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъёма, возрождения.

Вице-премьер отметил энтузиазм, с которым возвращаются к работе представители сферы туризма, спорта и культуры.

— Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни, — добавил он.