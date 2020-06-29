Количество новых случаев CoViD-19 в Москве за месяц сократилось в три раза

Число новых случаев коронавируса, которые были выявлены в Москве за минувшие сутки, в три раза меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19.

— В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки, — уточнили в оперштабе.