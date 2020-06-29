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Количество новых случаев CoViD-19 в Москве за месяц сократилось в три раза

Инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 782 человек, а 28 мая было зафиксировано 2332 случая.

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Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Число новых случаев коронавируса, которые были выявлены в Москве за минувшие сутки, в три раза меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19.

В столице подтверждено 782 новых случая коронавируса. Это почти в три раза меньше, чем месяц назад, когда было зафиксировано 2332 случая за сутки, — уточнили в оперштабе.

Как сообщал Лайф, во всей России за прошедшие сутки подтверждено ещё 6719 случаев коронавируса, при этом у 31,6% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 641 156 случаев заражения CoViD-19.

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