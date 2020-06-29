Учёные нашли связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Британские учёные выявили связь между размером ноги и продолжительностью жизни, пишет The Times Hub. Сообщается, что исследователи сопоставили данные о трёх тысячах умерших. При этом учитывали возраст и размер стопы скончавшихся.

Выяснилось, что среди всех этих людей дольше всего прожили женщины с 38-м размером ноги: они чаще всех доживали до 82–84 лет. Среди мужчин-долгожителей бесспорными лидерами оказались те, кто носил обувь 42-го размера: у них оказалось больше всего шансов прожить от 76 до 82 лет. Надо полагать, что имеются в виду европейские размеры, в России им соответствуют номера 37 и 41 соответственно.

Отмечается, что хуже всего в этом смысле дела обстоят у дам с 35-м размером ноги (это российский 34-й) и у мужчин с 38-м, 44-м и 45-м (в России — 37-й, 43-й и 44-й соответственно). По прогнозам Кембриджского университета, им едва ли удастся дотянуть до 70 лет.

Как подчеркнули учёные, их данные основаны на наблюдениях и результаты не стоит считать бесспорными. Стоит упомянуть, что, к примеру, 34-й и 35-й размер ноги у женщин встречаются довольно редко.