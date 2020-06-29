Правительство расширило льготную ипотеку под 6,5%

— Есть потенциал и для дальнейшего снижения [средней ставки] . Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%. В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано, — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на покупку жилья комфорткласса. Её можно получить до 1 ноября текущего года, но действовать такая ставка будет в течение всего срока кредита. А в ходе обращения к россиянам 23 июня глава государства предложил расширить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов (ранее эти суммы составляли 3 и 8 миллионов соответственно).