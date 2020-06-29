В тундру под Норильском попали отходы Талнахской обогатительной фабрики

В тундровую зону под Норильском попали отходы Талнахской обогатительной фабрики. Как стало известно Лайфу, их обнаружили в почве и воде территории недалеко от предприятия.
Сейчас МЧС и другие специальные службы занимаются сбором технической воды с реагентами. На кадрах показан специальный бассейн-накопитель, куда с помощью техники сбрасывают загрязнённую воду.
Ранее Лайф сообщал, что в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске выявили утечку неустановленной жидкости. Предположительно, она образовалась при несанкционированной перекачке из хвостохранилища. Тогда в пресс-службе "Норникеля" заверили, что угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет. В компании отметили, что слив воды был оперативно прекращён. Произошедший инцидент заинтересовал краевую прокуратуру.