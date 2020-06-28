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СК проверяет данные о сбросе отходов на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске

Краевую прокуратуру тоже заинтересовали сообщения о произошедшем инциденте.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Следственный комитет и Росприроднадзор начали проверку по факту сообщений о сбросе технологических отходов в тундровую зону на Талнахской обогатительной фабрике в Норильске.

В СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия уточнили, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. Произошедший инцидент заинтересовал и краевую прокуратуру. Ведомство также инициировало проверку.

Прокурор выехал на место, — рассказала РИА "Новости" официальный представитель Прокуратуры Красноярского края Ольга Гайдук.

Тем временем в пресс-службе "Норникеля" заверили, что угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет. В компании отметили, что слив воды был оперативно прекращён, сейчас проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске выявили утечку неустановленной жидкости. К настоящему моменту перекачка прекращена, масштабы загрязнения уточняются.

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