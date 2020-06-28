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На фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости

Существует риск загрязнения реки.

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Фото (архив) © ТАСС / МЧС России

В районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске выявили утечку неустановленной жидкости. Предположительно, она образовалась при несанкционированной перекачке из хвостохранилища. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным спасателей, существует риск попадания жидкости в реку. Сообщение об утечке поступило около 6:30 мск.

Как рассказал собеседник РИА "Новости", жидкость перекачивают в тундровую зону, есть угроза, что стоки попадут в реку Хараелах.

Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа Норильского пожарно-спасательного гарнизона. Перекачку жидкости прекратили, оценивается масштаб загрязнения.

В конце мая в Норильске произошло крупное ЧП. Тогда на территории местной ТЭЦ-3 разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не случалось.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил поправки о предупреждении и ликвидации разливов нефтепродуктов.

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