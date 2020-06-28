"Прошли все пики". Собянин оценил ситуацию в Москве после снятия ограничений

В Москве миновал этап, когда после снятия действовавших из-за коронавируса мер могло подскочить число заболевших, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, некоторые были убеждены, что переходить к смягчению мер рано, так как непременно случится "что-то ужасное".

— Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх [по числу заражённых инфекцией граждан], — отметил мэр Москвы в эфире телеканала "Россия-1".