Япония выступила против участия России в саммите G7

Япония заинтересована в сохранении нынешнего формата саммита G7, заявил генсек правительства страны Ёсихидэ Суга на просьбу прокомментировать намерение президента США Дональда Трампа пригласить на встречу "Большой семёрки" в этом году лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

— Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму её проведения... Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру "семёрки", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Ёсихидэ Суга воздержался от раскрытия деталей нынешних дипломатических дискуссий по поводу расширения состава саммита в этом году.