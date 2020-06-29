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Япония выступила против участия России в саммите G7

Впрочем, в Токио признали, что решение о российском присутствии на предстоящих переговорах будет принимать Вашингтон.

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Фото © Facebook / G7

Япония заинтересована в сохранении нынешнего формата саммита G7, заявил генсек правительства страны Ёсихидэ Суга на просьбу прокомментировать намерение президента США Дональда Трампа пригласить на встречу "Большой семёрки" в этом году лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму её проведения... Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру "семёрки", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Ёсихидэ Суга воздержался от раскрытия деталей нынешних дипломатических дискуссий по поводу расширения состава саммита в этом году.

Напомним, в октябре минувшего года стало известно, что Белый дом намерен пригласить Россию для участия в саммите G7 в США. Палата представителей конгресса США в начале декабря одобрила резолюцию против российского присутствия. В конце октября подобный документ также принял комитет палаты представителей по иностранным делам американского конгресса.

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