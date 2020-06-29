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Никаких "белых" и "осветляющих". L'Oreal уберёт из названий косметики "расистские" слова

Когда именно произойдут эти изменения, в компании уточнять не стали.

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Фото © L'Oréal Group

Французская компания L'Oreal уберёт из названий своих кремов и лосьонов слова "белый", "светлый" и "осветляющий" на фоне антирасистских протестов по всему миру. Об этом говорится в официальном заявлении косметического гиганта.

L'Oreal Group приняла решение убрать слова "белый", "светлый" и "осветляющий" (white/whitening, fair/fairness, light/lightening) из названий всех продуктов для ухода за кожей, — говорится в сообщении.

Когда именно произойдут эти изменения, в компании уточнять не стали. На данный момент товары с соответствующими наименованиями доступны к покупке.

Напомним, после того как жёсткие действия полиции при задержании афроамериканца Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять удушающие приёмы против граждан. Лидер Штатов Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.

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