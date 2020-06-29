В Московском зоопарке появилась на свет валлийская овечка — видео

— Активной и жизнерадостной малышке всего полтора месяца, но она уже уверенно прогуливается со стадом, хотя и держится поближе к маме. Она пробует травку, сено, листву деревьев — в общем, всё то, что едят взрослые овцы, — говорится в сообщении .

Как рассказали в зоопарке, рождение овечки было запланированным. Её родители — мама Марта и папа Барбарис — приехали в учреждение в прошлом году. Марту поселили к альпакам, а Барбариса — к быку и барану. Однако у самцов с первого дня не сложились отношения, поэтому смотрители перевели Барбариса к уже проверенным альпакам, где он и познакомился с Мартой. В пресс-службе отметили, что увидеть молодого ягнёнка можно будет, как только откроется детская зона зоопарка.