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Лавров рассказал об отношении к выезжавшим за границу во время пандемии россиянам

Он подчеркнул, что никто не имеет права препятствовать людям возвращаться на родину.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Ответственность россиян, которые поехали в отпуск в разгар эпидемии коронавируса, является вопросом морали. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, согласно конституции, министерство было обязано помочь согражданам вернуться на родину.

Это сугубо моральная категория. Как министр иностранных дел, не могу это оценивать, а обязан выполнять Конституцию РФ, — сказал Лавров в беседе с RT.

Он также отметил людей, которые помогали туристам, оказавшимся заложниками эпидемиологической ситуации, материально из личного кармана, и добавил, что никто не был вправе препятствовать россиянам возвращаться домой, даже учитывая, что они выехали за границу в условиях эпидемии коронавируса осознанно.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в силу большого количества инфицированных коронавирусной инфекцией сообщение со странами Европы в ближайшее время не возобновится.

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