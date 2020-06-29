Лавров рассказал об отношении к выезжавшим за границу во время пандемии россиянам

Ответственность россиян, которые поехали в отпуск в разгар эпидемии коронавируса, является вопросом морали. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, согласно конституции, министерство было обязано помочь согражданам вернуться на родину.

— Это сугубо моральная категория. Как министр иностранных дел, не могу это оценивать, а обязан выполнять Конституцию РФ, — сказал Лавров в беседе с RT.

Он также отметил людей, которые помогали туристам, оказавшимся заложниками эпидемиологической ситуации, материально из личного кармана, и добавил, что никто не был вправе препятствовать россиянам возвращаться домой, даже учитывая, что они выехали за границу в условиях эпидемии коронавируса осознанно.