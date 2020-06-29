13 стран, которые начнут принимать туристов в июле

После того как Минтранс объявил сроки возобновления международного сообщения, многие россияне уже начали паковать чемоданы. По словам главы ведомства Евгения Дитриха, если положительная динамика сохранится, то в июле этого года можно будет отправиться за рубеж. Тем более что принимающая сторона тоже соскучилась по туристам. О том, куда можно будет поехать уже в следующем месяце и какие правила нужно будет соблюдать туристам, рассказывает Insider.

Багамы

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Багамы планируют открыть границы для туристов 1 июля. Путешественники, прибывающие на острова, должны будут заполнить онлайн-анкету о здоровье и предоставить отрицательный тест на CoViD-19, взятый не более чем за 10 дней до приезда. Кроме того, в аэропорту будут измерять температуру, а в публичных местах придётся соблюдать правила социального дистанцирования и носить маску.

Бермуды (заморская территория Великобритании)

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Бермуды откроют свою воздушную гавань 1 июля. Туристы должны будут предъявить медицинскую страховку и отрицательный тест на CoViD-19, взятый в течение 72 часов перед отъездом. Тест можно будет сдать и на месте, но тогда придётся провести от 8 до 24 часов на карантине в ожидании результата. Путешественников также попросят соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах и дважды в день измерять температуру.

Вьетнам

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Вьетнам получил высокую оценку за решительные действия по сдерживанию коронавируса (в стране не зафиксировано ни одного смертельного случая). Электронные визы иностранным путешественникам из 80 стран начнут выдаваться с 1 июля. Они будут действительны для въезда через 8 международных аэропортов, 16 пограничных пунктов на суше и 13 морских портов.

Доминиканская Республика

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Ожидается, что Доминиканская Республика откроет свои двери для международного туризма с 1 июля. К этому времени будет открыто около половины отелей страны (остальные откроются в ноябре). Власти островного государства планируют принять "меры предосторожности в отношении здоровья и безопасности людей", но какие именно, пока не сообщается.

Сент-Винсент и Гренадины

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Сент-Винсент и Гренадины откроются для иностранных туристов 1 июля. Прибывающим будет необходимо заполнить анкету и сдать тест на CoViD-19. В ожидании результатов придётся провести сутки на карантине. Этого можно избежать, представив отрицательный тест на вирус, взятый за два дня до прибытия, или тест на антитела, взятый за пять дней до прибытия. Кроме того, авиапассажирам измерят температуру тела в аэропорту.

Египет

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Египет начнёт принимать международные авиарейсы с 1 июля, но это касается только некоторых районов на побережье. Иностранных путешественников ждут курорты на юге Синая, в провинции Красное Море и в Мерса-Матрух.

Грузия

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Грузия считается одной из наименее пострадавших от коронавируса стран. Внутренний туризм здесь возобновился 15 июня, а иностранных путешественников начнут принимать с 1 июля. Впрочем, о том, какие ограничения будут введены в отношении прибывающих, пока не объявлено.

Мальта

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Международный аэропорт Мальты откроется 1 июля, но только для путешественников из Германии, Австрии, Кипра, Швейцарии, Исландии, Словакии, Норвегии, Дании, Венгрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Италии (за исключением Эмилии-Романьи, Ломбардии и Пьемонта), Франции (за исключением Иль-де-Франса), Испании (за исключением Мадрида, Каталонии, Кастилии-Ла-Манча, Кастилии и Леона), Польши (за исключением Катовице), Греции и Хорватии. Для остальных стран ограничения будут сняты 15 июля. Туристам будет рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Дубай (Объединённые Арабские Эмираты)

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В Дубай можно будет приехать с 7 июля. Иностранцам придётся предъявить медицинскую страховку, заполнить "декларацию здоровья" и предоставить отрицательный тест на CoViD-19, взятый не более чем за 96 часов до вылета, либо сдать анализ прямо в аэропорту. Все прибывающие также пройдут контроль температуры тела. Кроме того, туристы должны будут зарегистрироваться в мобильном приложении для отслеживания коронавируса CoViD-19 DXB.

Французская Полинезия (заморская территория Франции)

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Французская Полинезия, включая такие курорты, как Таити и Бора-Бора, откроется для туристов 15 июля. Сначала это будет касаться только рейсов из Европы и США. Прибывающих обяжут предъявить медицинскую страховку и предоставить отрицательный тест на CoViD-19, взятый не более чем за 72 часа до отъезда. Кроме того, путешественники должны будут подписать согласие на соблюдение правил по профилактике коронавируса (социальная дистанция, маски в общественных местах, случайное тестирование).

Пуэрто-Рико

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Зависимая от США территория откроется для туристов 15 июля. В столичном аэропорту Национальная гвардия Пуэрто-Рико будет проводить медицинские осмотры и делать экспресс-тесты на CoViD-19, однако пассажирам может быть предложено самоизолироваться на 14 дней даже при отсутствии симптомов заболевания. Гостям Пуэрто-Рико следует иметь в виду, что местные рестораны не могут заполнять более 50% зала и должны измерять температуру тела посетителей, все водители должны носить перчатки и дезинфицировать транспортные средства, а ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования обязательно для всех.

Мальдивы

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Мальдивы откроются для туристов 15 июля. Власти страны опубликовали 27-страничное руководство для всех связанных с туризмом заведений. Посетители должны иметь подтверждённую бронь в одном из местных отелей или гостевых домов, чтобы получить въездную визу, и жить в одном месте в течение всего срока пребывания. После приземления в аэропорту им измерят температуру. В большинстве случаев тесты на CoViD-19 будут проводиться только для тех, у кого проявляются симптомы, включая кашель, насморк или одышку. Оплачивать тесты будут сами туристы.

Тёркс и Кайкос (заморская территория Великобритании)

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