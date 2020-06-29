В Кремле отреагировали на предложение снести памятник правителю русских владений на Аляске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение снести памятник правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову. По его словам, речь идёт о проявлениях внутреннего неспокойствия в США, со своей стороны он пожелал американским коллегам восстановления гармонии, насколько это возможно.
— Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории, — добавил он.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Как уже сообщал Лайф, многие акции протеста в США сопровождаются ещё и актами вандализма. Лайф уже рассказывал, как в Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору американского гимна. Ранее власти Хьюстона, штат Техас, решили снять с постамента памятник мореплавателю Христофору Колумбу в парке Белл после того, как он стал мишенью вандалов. А накануне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США напротив Белого дома.