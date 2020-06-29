В Кремле отреагировали на предложение снести памятник правителю русских владений на Аляске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение снести памятник правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову. По его словам, речь идёт о проявлениях внутреннего неспокойствия в США, со своей стороны он пожелал американским коллегам восстановления гармонии, насколько это возможно.

— Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории, — добавил он.