Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле отреагировали на предложение снести памятник правителю русских владений на Аляске

Песков пожелал американским коллегам "восстановления спокойствия и гармонии", насколько это возможно.

411
Post cover

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение снести памятник правителю русских поселений на Аляске Александру Баранову. По его словам, речь идёт о проявлениях внутреннего неспокойствия в США, со своей стороны он пожелал американским коллегам восстановления гармонии, насколько это возможно.

Вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории, — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, многие акции протеста в США сопровождаются ещё и актами вандализма. Лайф уже рассказывал, как в Сан-Франциско демонстранты снесли памятник автору американского гимна. Ранее власти Хьюстона, штат Техас, решили снять с постамента памятник мореплавателю Христофору Колумбу в парке Белл после того, как он стал мишенью вандалов. А накануне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США напротив Белого дома.

Выбор редакции

Loading...