Более 70 регионов России смогут принять туристов с 1 июля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что более 70 регионов страны смогут принимать туристов уже с 1 июля. Сейчас загрузка объектов размещения по России, по его словам, пока колеблется в пределах 20−30%.

— Всё больше регионов по всей стране возвращаются к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы. С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов, — сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он отметил растущий спрос на туристические услуги и напомнил, что для ускорения восстановления этой индустрии правительство разработало ряд мер. В частности, отрасль включена в число пострадавших. Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко доложить, насколько готовы регионы к открытию курортного сезона.

— Туристической сезон пойдёт со сдвижкой, но продлится до октября-ноября. Мы рассчитываем, что за это время отпуск в России проведёт 20−22 миллиона наших сограждан... Цены сохраняются на уровне сезона 2018−2019 годов. Многие двух-трёхзвёздочные отели предлагают скидки, — сообщил Чернышенко.

Мишустин поручил вице-премьеру проработать все вопросы, касающиеся проведения курортного сезона в России.