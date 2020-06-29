Эксперт объяснил, зачем отключать геолокацию на телефоне

Тем, кто обеспокоен сбором личных данных, стоит отключать или ограничивать функцию определения геолокации на смартфонах. Об этом сообщил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Он отметил, что с помощью геолокации формируются предпочтения пользователя, исходя их тех мест, где он бывает. Приложения обмениваются подобными данными о владельцах гаджетов.

— К примеру, если пользователь зашёл в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнёры, — передаёт его слова агентство "ПРАЙМ".

Также при отключённой геолокации аккумулятор смартфона работает дольше. Но при этом эксперт не рекомендует полностью отключать функцию определения местоположения. Сбор персональных данных происходит только в определённые промежутки времени при использовании функции в фоновом режиме.