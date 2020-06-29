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Эксперт объяснил, зачем отключать геолокацию на телефоне

Помимо всего прочего, эта функция "съедает" зарядку смартфона.

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Фото © Pixabay

Тем, кто обеспокоен сбором личных данных, стоит отключать или ограничивать функцию определения геолокации на смартфонах. Об этом сообщил эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Он отметил, что с помощью геолокации формируются предпочтения пользователя, исходя их тех мест, где он бывает. Приложения обмениваются подобными данными о владельцах гаджетов.

К примеру, если пользователь зашёл в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнёры, — передаёт его слова агентство "ПРАЙМ".

Также при отключённой геолокации аккумулятор смартфона работает дольше. Но при этом эксперт не рекомендует полностью отключать функцию определения местоположения. Сбор персональных данных происходит только в определённые промежутки времени при использовании функции в фоновом режиме.

Ранее Лайф называл пять приложений для смартфона, которыми нельзя пользоваться, иначе можно потерять все данные.

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