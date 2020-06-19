5 приложений для смартфона, которыми нельзя пользоваться. Иначе потеряете все данные

Мир мобильных приложений разнообразен. В App Store насчитывается более 1,5 млн штук, в Google Play — более 2,9 миллиона. Естественно, среди них есть те, которыми не рекомендуется или даже нельзя пользоваться. Они могут быть просто балластом, занимающим место в памяти, а могут даже наносить вред смартфону.

С доступом к вашим личным данным. Их точно продадут

Самое популярное из них — GetContact. Его принцип работы основан на сборе личных данных — приложение запоминает, как ваш номер подписан у других, и обезличенно показывает вам. Кроме того, оно распознаёт спамеров, анализируя последние звонки абонента.

Приложение начало пользоваться популярностью. В итоге у него оказалась огромная база телефонных номеров. Естественно, они оказались в руках у третьих лиц и его пользователи начали получать спам-звонки.

Фото © Shutterstock

Итог: пользоваться стоит только популярными приложениями, получающими доступ к вашим личным данным. От спамеров вас защитит "Яндекс" с той же возможностью, что у GetContact, только оно точно не сольёт их этим же спамерам.

Из сторонних источников. Их никто не контролирует, а значит, им можно делать всё что угодно

До 2019 года сторонние магазины приложений и программы, не размещённые в App Store и Google Play, были строго нишей гиков. А потом Правительство США запретило установку приложений Google на смартфонах Huawei и Honor. Теперь это задача каждого, кто пользуется устройствами этих компаний, вышедшими осенью 2019 года и позже.

На них приложения нужно скачивать с помощью APK-файлов через браузер. Без этого никуда. Google Play заменил AppGallery. И в нём нет WhatsApp, Instagram и YouTube — самых активно используемых приложений. Их можно скачать на официальных сайтах, с другими, менее известными приложениями стоит быть осторожнее.

App Store и Google Play строго следят за разработчиками — как размещена реклама, как предлагаются встроенные покупки, к каким данным запрашивается доступ и кому они передаются.

Приложения, которые скачиваются со сторонних источников, не контролируются никем. Поэтому они могут написать в пользовательском соглашении (которое никто не читает) что угодно, получать доступ к данным, которые им не требуются. Устанавливая приложения, которых нет ни в App Store, ни в Google Play, ни в AppGallery, вы подвергаете опасности сохранность личных данных.

Оптимизаторы. Они делают то, с чем борются

Clean Master и подобные популярны среди владельцев смартфонов с малым объёмом памяти, пользователям которых приходится постоянно думать о свободном месте для накопителей. Эти приложения заботятся о своевременной очистке кеша и удалении ненужного программного обеспечения.

Звучит красиво, только в 2020 году в них нет смысла. Большинство возможностей, которые они предлагают, встроены в операционную систему. То есть эти приложения бесполезны и при этом делают то, с чем борются, — занимают место в памяти и кеше.

Браузеры с расширенной функциональностью. Они неудобны и ненадёжны

Эти браузеры делятся на два типа: с дополнительными возможностями, которых нет в популярных (вроде стримов) играх, или для конкретных задач (вроде поиска игр со скидками).

У таких приложений два заметных минуса. Прежде всего это количество рекламы. Например, в Game Browser для Android постоянно виден баннер в нижней части интерфейса. Кроме того, у непопулярных браузеров хуже защищены данные. К примеру, сразу ряд специалистов по компьютерной безопасности обнаружили, что UC Browser отсылает IMEI, Android ID, MAC-адрес и другие данные пользователя на сервер компании Umeng, принадлежащей корпорации Alibaba.

Антивирусы. Они бесполезны

Исследователи компании AV-Comparatives проанализировали работу антивирусов для Android и выяснили, что 2/3 из них не обеспечивают пользователей вообще никакой защитой.

Из 250 приложений только 80 отвечают хотя бы минимальным требованиям. В испытании они обнаружили всего 30% вирусов. Кроме того, они ошибались в анализе софта — приложения без вирусов определяли опасными, а с ними — безопасными. По словам аналитиков, программное обеспечение для определения вирусов на смартфоне устарело и требует совершенствования, поэтому они не сканируют программный код приложений должным образом, не определяют вирусы, появившиеся в Android с 2018 года.