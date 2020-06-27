Мародёрство на диагонали. Почему нельзя покупать компактные смартфоны

Скорее всего, вы получите удобное устройство, но будете мучиться из-за его слабой мощности или низкой автономности. Компактных аппаратов мало, и производители этим пользуются, экономя на комплектующих.

В 2020 году компактный смартфон — антиквариат. Его можно ставить на полку в комнате, будто коллекционный предмет, и он будет привлекать внимание, потому что среди новых моделей миниатюрных устройств почти нет.

Смартфон с экраном 6,1 дюйма считается компактным (Huawei P30, P40, Samsung Galaxy S10, Honor 20S). Частично это связано с отказом от передних рамок и переходом на соотношение сторон 18:9. Но тем не менее перечисленные устройства всё равно больше iPhone 7, хита 2016–2017 годов.

О том, что компактные устройства вымерли, говорит и "Яндекс.Маркет". Откройте страницу смартфонов, отсортируйте по диагонали экранов 5,5–5,9 дюйма. Вы увидите только устройства 2018 или 2019 года. Ни одного хита от Xiaomi, ни "убийцы флагманов" от Realme — здесь обитают строго айфоны и ноунеймы.

Между тем спрос на компактные устройства высокий. В топ-5 самых популярных диагоналей экрана второе и четвёртое место занимают 4,7 и 5,8 дюйма соответственно. Первая — от iPhone 6, 6S, 7, 8 и SE (2020), вторая — от iPhone X, XS, 11 Pro. Жизненный цикл мобильного устройства — 3–4 года. Соответственно, айфоны 6S и 7, купленные в 2016 или 2017 году, пора менять. Новый аппарат в идеале должен быть компактным.

Пользователь оценивает устройства с точки зрения привычных вещей. Он привык к маленькой диагонали и компактному корпусу, соответственно, его новый смартфон тоже должен быть компактным, чтобы он понравился в магазине, а первое впечатление было приятным.

Компактные смартфоны есть. Но посмотрите, какие они

На таком пожелании и играют производители. В 2020 году компактных смартфонов единицы, а те, которые есть, по остальным параметрам одни из худших на фоне конкурентов за ту же цену.

Вендоры, очевидно, понимают, что клиент поведётся на маленькую диагональ и возьмёт удобный аппарат, не посмотрев на остальные характеристики.

Циничность производителей показывает смартфоны Samsung Galaxy A40 и A41, это серия компактных устройств от корейской компании. Она возродилась в начальном и среднем ценовых уровнях в 2019 году — её смартфоны были лучшими по соотношению цены и качества. A40 — исключение.

Он работал на процессоре Exynos 7904 и в бенчмарке Antutu набирал 156 251 балл при стоимости в 19 тыс. руб. Столько же стоил Redmi Note 8 Pro — он работал на чипе MediaTek Helio G90T и набирал в бенчмарке 292 510 баллов, почти вдвое больше. Это игры стабильнее, интерфейс быстрее, загрузка приложений шустрее — чем мощнее процессор, тем лучше работает устройство, это касается всего, а не только игр. А A40 подлагивал уже из коробки.

Из той же серии Galaxy A41. Его процессор — MediaTek Helio P65, мощность чипа слабая — 183 200 очков в Antutu, опять-таки у Redmi Note 9S 274 596 очков, а стоит он дешевле.

Камера — тоже минус устройства. Разрешение — 48+8+5 Мп. Главный недостаток — нехватка светосилы (f/2.0), что сказывается на динамическом диапазоне и при высокой, и при низкой освещённости.

Samsung — не единственная компания, паразитирующая на маленькой диагонали. В 2019 году вышел Honor 20S за 22 тыс. руб. И работал он на процессоре Kirin 710, такой же стоял в Honor 10 Lite, продававшемся за 12 тыс. руб. За ту же цену можно было купить Realme XT, он вдвое мощнее, а камера лучше. В общем, тотальное паразитирование на маленькой диагонали.

Не всё так мрачно. Компактные флагманы хороши. С оговорками

Ситуация кажется настолько безнадёжной, если смотреть на устройства до 30 тыс. руб., но если взглянуть на девайсы за 30 тысяч и дороже, то окажется, что не всё так плохо.

Самый популярный компактный смартфон в 2020 году — iPhone SE. И он противоречивый, но точно не безнадёжный. Самое спорное в нём — дизайн. Это и плюс, и минус одновременно — рамка и кнопка "Домой" не понравятся владельцам Android-смартфонов без рамок и приглянутся юзерам старых айфонов, так не придётся привыкать к дизайну заново.

В остальном также противоречия. Камера посредственно снимает ночью, но по качеству видео ей нет равных в категории 35–45 тыс. руб. Автономность — возможно, худшая среди всех смартфонов в принципе, но процессор A12 — вполне вероятно, лучший процессор в мире.

Дальше ситуация более стабильная. Компактные флагманы также выпускает Huawei, и это отличные устройства по соотношению цены и характеристик. Huawei P30 можно найти сейчас за 30 тыс. руб., и это лучший выбор по соотношению цены и качества. У Huawei P40 минус — отсутствие сервисов Google и других американских приложений, но по камере он бесспорно топ. Что он может, мы рассказывали в обзоре.

Я всё же хочу компактный смартфон. Как мне поступить?

Взять компактное устройство в 2020 году можно. Только нужно быть избирательным — диагональ экрана не должна быть единственным критерием качества. Камера, процессор, автономность — они не меньше, а то и больше влияют на удобство пользования.

Алгоритм выбора компактного смартфона простой:

Не берите компактные смартфоны дешевле 30 тыс. руб. Это строго попытка продать слабый аппарат под видом удобного.