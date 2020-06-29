В Петербурге открылись летние кафе. Лайф показывает, что изменилось после карантина — видео

В Санкт-Петербурге в некоторых кафе уже заработали летние веранды, другие заведения только на стадии подготовки к открытию. Об этом сообщили Лайфу очевидцы, которые прислали видео с посетителями террас. Как видно на кадрах, пока большая часть столов, расположенных на улице, пустует. Посетители стараются сесть подальше друг от друга, а официанты носят маски.

Возобновить работу летние кафе могут только при условии получения уникального QR-кода. Он подтверждает, что заведение соблюдает стандарт безопасной деятельности: веранды находятся за пределами территорий парков, скверов и садов, столы в них установлены с соблюдением дистанции в 1,5 метра, а сотрудники надевают маски и перчатки.