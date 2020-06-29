В Москве вновь заметили "модного" священника, хотя год назад он получил выговор от епархии

Видео со священником Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

На столичных улицах заметили священника с дорогими аксессуарами люксовых брендов. Смотритель церкви прогуливался по центру Москвы с сумкой и шарфом от французской фирмы Louis Vuitton, а также с беспроводными наушниками AirPods от компании Apple.

Фото со священником Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Напомним, точно такая же сумка и другие дорогие вещи были замечены в конце позапрошлого года у протоиерея Вячеслава Баскакова, который выкладывал в "Инстаграм" фотографии с аксессуарами всемирно известных премиум-брендов. Именно его в "модном" священнике узнали очевидцы. Однако утверждать наверняка, что это был именно Баскаков, нельзя — на священнике были солнечные очки, которые помешали его идентифицировать.