В Москве вновь заметили "модного" священника, хотя год назад он получил выговор от епархии

На столичных улицах заметили священника с дорогими аксессуарами люксовых брендов. Смотритель церкви прогуливался по центру Москвы с сумкой и шарфом от французской фирмы Louis Vuitton, а также с беспроводными наушниками AirPods от компании Apple.
Напомним, точно такая же сумка и другие дорогие вещи были замечены в конце позапрошлого года у протоиерея Вячеслава Баскакова, который выкладывал в "Инстаграм" фотографии с аксессуарами всемирно известных премиум-брендов. Именно его в "модном" священнике узнали очевидцы. Однако утверждать наверняка, что это был именно Баскаков, нельзя — на священнике были солнечные очки, которые помешали его идентифицировать.
К тому же стоит отметить, что почти год назад Вячеславу Баскакову сделали выговор и запретили хвастаться модными дорогими вещами в соцсетях. В Тверской епархии добавили, что священник вовсе не богатый человек, а просто ищет оригинальные аксессуары на распродажах. Кроме того, в прошлом году в церкви отмечали, что любовь батюшки к брендовым аксессуарам и соцсетям не нарушает канонических норм, однако всё же раскритиковали священнослужителя.