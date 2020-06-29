В Сочи пропало озеро

Учёные отмечали резкое снижение уровня воды в озере в последние несколько лет, однако на этот раз оно изменилось до неузнаваемости. По их мнению, причиной этих трансформаций стали естественные природные процессы: снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.