В Сочи пропало озеро

Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова в Сочи обнаружили пропажу Малого озера. Об этом сообщается на сайте заповедника.
На месте водоёма теперь находится грязекаменная масса.
Учёные отмечали резкое снижение уровня воды в озере в последние несколько лет, однако на этот раз оно изменилось до неузнаваемости. По их мнению, причиной этих трансформаций стали естественные природные процессы: снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.
Как уточнил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин, появилось озеро подобным же способом. Оно относится к озёрам лавинного выбивания.
Так выглядело озеро год назад. Фото © Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
В ближайшее время геологи намерены провести полное обследование водоёма и выявить новые маршруты фильтрации талых вод.
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