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В Сочи пропало озеро

Теперь на его месте красуется смесь грязи и камней.

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Фото © Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова

Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Шапошникова в Сочи обнаружили пропажу Малого озера. Об этом сообщается на сайте заповедника.

На месте водоёма теперь находится грязекаменная масса.

Фото © Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова

Учёные отмечали резкое снижение уровня воды в озере в последние несколько лет, однако на этот раз оно изменилось до неузнаваемости. По их мнению, причиной этих трансформаций стали естественные природные процессы: снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.

Как уточнил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин, появилось озеро подобным же способом. Оно относится к озёрам лавинного выбивания.

Так выглядело озеро год назад. Фото © Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова

В ближайшее время геологи намерены провести полное обследование водоёма и выявить новые маршруты фильтрации талых вод.

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