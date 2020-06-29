"Они не пройдут". В Госдуме попросили генпрокурора проверить акцию ресторана суши в поддержку ЛГБТ

Депутат Госдумы от фракции "Родина" Алексей Журавлёв направил запрос генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить смену логотипа ресторана суши "Тануки" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

— Борьба с попытками незаконной пропаганды ЛГБТ в России продолжается. Они не пройдут! — написал депутат в "Фейсбуке".

В своём обращении Журавлёв отметил, что радужный логотип доступен неограниченном кругу лиц, в том числе несовершеннолетним.

Парламентарий обратил внимание на то, что логотип компании доступен неограниченному кругу лиц, включая и несовершеннолетних. Ссылаясь на закон о защите детей от информации, которая может причинить им вред, депутат попросил проверить действия ресторана.

— Это пропаганда. В "Тануки" нельзя ходить, потому что они пропагандируют такой образ жизни. Здесь Генпрокуратура должна разобраться и конкретно наказать, — сказал Журавлёв в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".