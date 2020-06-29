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В СКР назвали причину взрыва в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Взрыв в многоэтажке на улице Проходчиков в Москве произошёл в результате преступной небрежности жильца при обращении с газовым оборудованием. Об этом сообщается на сайте управления СКР по столице.

По данным следствия, 29 июня житель дома по улице Проходчиков в городе Москве проявил преступную небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев и соседей, жилец квартиры периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он был госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности". Прокуратура Москвы организовала проверку по факту инцидента, а также поставила на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео момента взрыва, а также кадры его последствий, снятые с дрона. В результате инцидента пострадало три человека.

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