Жильцы дома на Проходчиков в Москве ждали реновации, но взрыв газа, кажется, ускорит их расселение

Информация о пожаре в жилом доме по адресу: улица Проходчиков, 3, в Ярославском районе Москвы поступила на пульт экстренных служб 29 июня в 13:19. Огнём оказались охвачены четыре квартиры на третьем этаже здания.

Перед тем, как жильцы заметили пожар, в доме взорвался газ Видео © LIFE SHOT

Оперативно сработали пожарные: огонь, охвативший площадь в 150 квадратных метров, удалось быстро локализовать. Избежать человеческих жертв помогли и нерастерявшиеся жильцы злополучного дома. Один из них — Вениамин — сразу после взрыва принялся стучать в квартиры, помогал выводить соседей из задымлённого подъезда.

Вениамин поневоле стал героем, спасая жильцов своего дома Видео © LIFE SHOT

Изначально сообщалось, что причиной взрыва и вспыхнувшего вслед пожара могла стать неисправность газового оборудования и утечка бытового газа на кухне одной из квартир — дом был газифицирован. Однако позже источник Лайфа в Мосгазе заявил, что причиной происшедшего стало что-то другое. По словам собеседника, "газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия. Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента". Последняя проверка Мосгаза в доме была в декабре 2019 года, нарушений найдено не было. Жильцы уже называют виновным в происшествии своего соседа, в квартире которого и произошёл взрыв. Злоупотреблял алкоголем, вёл асоциальный образ жизни. Но окончательные выводы о причинах взрыва и пожара пока ещё делать рано.

Видео © LIFE SHOT

О доме известно, что это кирпичная хрущёвка типовой серии I-515 на 80 квартир с деревянными перекрытиями. Построена в 1961 году, а в 2017 году была внесена в столичную программу реновации жилья и ожидала расселения и сноса. График расселения должен был быть утверждён 30 июня. Хрущёвка на Проходчиков сгорела за день до этого. Теперь столичным властям придётся скорректировать планы по сносу ветхого жилья и обеспечить жильцов злополучного дома крышей над головой намного скорее.

Видео © LIFE SHOT

Лайфу стал известен список пострадавших: