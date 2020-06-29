"В образе Наполеона". Физиогномист объяснила истерику доцента-расчленителя Соколова в суде

Светлана Филатова — физиогномист, специалист по распознаванию лжи — прокомментировала Лайфу истерику доцента-расчленителя Олега Соколова в суде, когда он потребовал обнародовать его переписку с жертвой Анастасией Ещенко и заявил, что она якобы была не невинной девушкой, как представляют её общественность и СМИ.

Филатова рассказала, что в своём поведении Соколов "сел на своего конька" и проявил ту же истероидность и браваду, что и в образе Наполеона, чтобы всех впечатлить. Она добавила, что у подсудимого всё чётко, как у артиста на сцене. Физиогномист подчеркнула, что в его движениях присутствует очень много размашистых жестов-иллюстраторов, причём видно, что он именно указательным пальцем руководит, пытается взять инициативу на себя.

— Это его артистичность, он сел на своего коня и поехал. У него всё чётко, как у артиста на сцене. Он не сразу вот услышал какую-то фразу, и она его возмутила. И он начал на неё реагировать. Он в начале спросил, причём руки за спиной, очень скромно: "Я могу свое мнение высказать?" Это говорит о том, что он не то что в состоянии аффекта, нет. Реакция его обдуманная, она уже срежиссированная так, как надо, это эмоции, которые он хочет донести, он очень хочет очернить свою жертву, — заявила эксперт невербального поведения.

Врач-психиатр Алексей Казанцев согласен со своей коллегой, он выразил уверенность, что реакция Соколова была демонстративной, чтобы привлечь внимание и склонить на свою сторону суд. Специалист добавил, что подобное поведение было замечено за историком и раньше, когда он устраивал баталии, наряжался Наполеоном и читал лекции.

— У Соколова соответствующая реакция, в психиатрии она называется свечка истероидная. Вот такой у него образ и такое у него по жизни расстройство личности, связанное с нарциссизмом, с театральностью. Он никогда, как любой психопат, никогда не терпел возражений. Отсюда выражение — психопат всегда прав, то есть его переубедить невозможно. Истинно верит в то, что говорит, и считает, что он пострадавшая сторона и она [Анастасия Ещенко] его довела до такого состояния, — подчеркнул Казанцев.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.