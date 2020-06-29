Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России почти на четверть повысилась стоимость общего анализа крови

Выгоднее всего медицинская процедура обходится жителям Чувашии.

25
Post cover

Фото © Pixabay

В России за последние пять лет средняя стоимость общего анализа крови выросла на 21%. В мае 2015 года пациенты платили за него 325 рублей, в 2020 году — уже 393 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Меньше всего за этот анализ платят жители Чувашии — всего 189 рублей. А на Чукотке зафиксирована самая дорогая стоимость медпроцедуры — 1709 рублей.

Специалисты не рекомендовали сдавать общий анализ крови без направления врача. Зачастую пациенты начинают сами интерпретировать полученные результаты и ставят себе ложные диагнозы. Кроме того, люди без медицинского образования обычно ориентируются на референтные значения, которые указывает сама лаборатория, что тоже является ошибкой.

Иногда лаборатории специально немного изменяют референтные значения, чтобы показатели анализа пациента попадали в красную зону. Они знают, что это оказывает психологические воздействие на людей и иногда подвигает их сдать анализ повторно, — передаёт NEWS.ru слова врача-терапевта Ирины Ярцевой.

Как сообщал Лайф, ранее эксперты заявили о десятках тысяч спасённых жизней россиян во время эпидемии CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...