В России почти на четверть повысилась стоимость общего анализа крови

В России за последние пять лет средняя стоимость общего анализа крови выросла на 21%. В мае 2015 года пациенты платили за него 325 рублей, в 2020 году — уже 393 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Меньше всего за этот анализ платят жители Чувашии — всего 189 рублей. А на Чукотке зафиксирована самая дорогая стоимость медпроцедуры — 1709 рублей.

Специалисты не рекомендовали сдавать общий анализ крови без направления врача. Зачастую пациенты начинают сами интерпретировать полученные результаты и ставят себе ложные диагнозы. Кроме того, люди без медицинского образования обычно ориентируются на референтные значения, которые указывает сама лаборатория, что тоже является ошибкой.

— Иногда лаборатории специально немного изменяют референтные значения, чтобы показатели анализа пациента попадали в красную зону. Они знают, что это оказывает психологические воздействие на людей и иногда подвигает их сдать анализ повторно, — передаёт NEWS.ru слова врача-терапевта Ирины Ярцевой.