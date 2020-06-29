Каждая пятая компания в России готова оставить сотрудников на удалёнке до конца года

Каждый пятый работодатель в России планирует оставить своих сотрудников на удалённой работе до конца текущего года. Такой вывод сделали специалисты компании Zoom Executive Search, занимающейся подбором топ-менеджеров.

Выяснилось, что при правильно выстроенных производственных процессах на предприятии переход на удалённую работу не снижает производительность труда. Кроме того, в условиях эпидемии коронавируса такие меры позволили работникам сэкономить на транспорте, а работодателям — на офисе, сообщили в компании Лайфу.

— Переход на систему удалённой работы позволит компаниям в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, сократить расходы на офис и корпоративный транспорт. В среднем каждая компания, которая перевела своих сотрудников на работу из дома, экономит до 170 тысяч рублей каждого из них в год, — рассказала управляющий партнёр Zoom Executive Search Ольга Щербакова.

Специалисты выяснили, что перейти на полностью удалённый режим работы могут IT-компании, финансовые организации, маркетинговые фирмы и компании, работающие в сфере бухгалтерского учёта. Причём в некоторых странах эту систему начали внедрять ещё задолго до пандемии, переведя часть сотрудников на работу из дома и проводя совещания в Zoom и Skype. Это также открыло перед специалистами из отдалённых регионов новые возможности для трудоустройства.

— Сотрудники, чья работа не предусматривает обязательного пребывания в офисе, часто показывают значительный прирост эффективности: берут меньше больничных и отгулов, перестают уходить пораньше или опаздывать к началу рабочего дня. Сотрудники повышают свою эффективность, самостоятельно выбирая, в каких условиях им комфортнее работать, — добавила Щербакова.

Ранее доктор экономических наук подвела итоги перехода части россиян на удалённый режим работы и назвала главное преимущество такого формата занятости.