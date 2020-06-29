В ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса по миру

Распространение коронавирусной инфекции ускоряется, а сама пандемия вовсе не близится к завершению. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. При этом он отметил, что многие страны достигли заметного прогресса в борьбе с вирусом.

— У вируса имеется всё ещё большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хоть многие страны и достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется, — сказал генеральный директор организации.

Гебреисус рассказал, что в ближайшее время состоится совещание, в ходе которого эксперты дадут оценку прогрессу в исследованиях и создании лекарства от коронавируса. Глава ВОЗ также добавил, что завтра мир перешагнёт отметку в десять миллионов инфицированных и, по совпадению, в этот день будет ровно полгода со дня первого сообщения о заражении CoViD-19.