Эксперты — об авиаперелётах в период пандемии: Не опаснее, чем в магазин сходить

Риск заражения коронавирусом в самолёте не выше, чем при походе в магазин. В эфире НСН эксперты объяснили, почему система кондиционирования на борту защитит пассажиров, даже если с ними рядом будет кто-то с подозрением на CoViD-19.

— Авиаперелёты не опаснее, чем поход в магазин или поездки в метро. Социальную дистанцию там, конечно, соблюдать невозможно, потому что для этого загрузка самолёта должна быть 30%, а это нереально. Но отбор воздуха идёт на высоте, и температура за бортом там –55 градусов. Там вируса нет. Потом этот же воздух попадает в двигатель, где нагревается до 400 градусов, после чего уже охлаждается до нужной в салоне температуры, — рассказал президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев также считает, что риски подхватить CoViD-19 в салоне лайнера очень невелики из-за хорошей системы кондиционирования.

— Дело в том, что весь объём воздуха в самолёте полностью меняется за три минуты. Тот воздух, который забирается из салона, проходит не только через нагнетатели, но и через фильтры, которые способны задерживать даже микроорганизмы. Плюс авиакомпании строго следят за тем, чтобы пассажиры носили маски, и если у кого-то её нет, то авиаперевозчик этому человеку её предлагает, — добавил он.